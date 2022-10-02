وزير الوحدة الكورى الجنوبى: استفزازات بيونج يانج تهدف لترويض حكومتنا الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 02:33 مساءً - قال وزير الوحدة الكوري الجنوبي كوون يونغ-سيه اليوم الأحد، معلقا على إقدام بيونج يانج على إطلاق سلسلة من صواريخ في الآونة الأخيرة "تهدف هذه الاستفزازات الكورية الشمالية إلى ترويض حكومتنا الجديدة".

وأعرب كوون - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - عن موقفه بشأن إطلاق بيونج يانج للصواريخ أربع مرات خلال الأسبوع الماضي، قائلا: "إن كوريا الشمالية حريصة على أخذ زمام المبادرة في شبه الجزيرة الكورية، وتطوير أسلحتها في نفس الوقت".

وأكد كوون أن الأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية تقوض جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية، محذرا من أن حكومة كوريا الجنوبية ستتعامل مع التهديدات الكورية الشمالية بصرامة أشد.

وعلق كوون على سؤال عن كيفية الاستجابة على مستوى البلاد، قائلا "تدرس حكومة كوريا الجنوبية عدة خيارات، بما فيها المشاركة في فرض العقوبات من قبل المجتمع الدولي مثل الأمم المتحدة، وفرض حكومة كوريا الجنوبية لعقوباتها الخاصة على بيونج يانج بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء على نحو منفصل".

وأعرب كوون عن أمله في جلوس بيونج يانج على طاولة المفاوضات والحوار بعد أن تدرك أهمية حل المشاكل ،عبر الحوار في أسرع وقت ممكن من أجل تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.