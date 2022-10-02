عاجل- روسيا تحبط هجوما إرهابيا على خط سكة حديد

جدة - نرمين السيد - يذكر أن الشهر الماضى، أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، إحباط عمل إرهابى أراد استهداف أسطول البلطيق فى كالينيجراد واعتقال المشتبه به التابع لكتيبة آزوف. وذكر الأمن الروسى وقت ذاك فى بيان، أنه تم التعرف على المشتبه به كما تم العثور على عبوة ناسفة بنحو 5 كيلوجرام من مادة TNT وجدت فى مكان إقامة المتهم وتم العثور على مراسلات مع قادة التنظيم الإرهابى آزوف.

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