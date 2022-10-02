روسيا: هناك إمكانية فنية لإصلاح البنية التحتية لخطوط «نورد ستريم»

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس الوزراء الروسى، ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد، إن هناك إمكانية فنية لإصلاح البنية التحتية لخطوط "نورد ستريم"، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وأعلنت السلطات الرسمية فى 4 دول أوروبية، الشهر الماضى، السويد والدنمارك، رصد عمليات تخريب ومواقع تسريب فى خط أنابيب الغاز الروسى "نورد ستريم". فيما اعتبرت الحكومة الأوكرانية فى كييف، أن تسرب الغاز من "نورد ستريم 1 و2" هجومًا إرهابيًا مخططا له من موسكو.

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