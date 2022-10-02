قوات كييف تقصف دونيتسك بالمدفعية الثقيلة

جدة - نرمين السيد - من جانبها، أكدت إدارة مدينة إينرجودار بمقاطعة زابوريجيا، أن الفصائل الأوكرانية قصفت المدينة بعشرين قذيفة مدفعية، ما أدى إلى تضرر محطة كهربائية حرارية.

وكانت دونيتسك أعلنت أمس، مقتل سبعة مدنيين وإصابة 10 آخرين جراء استهداف الوحدات الأوكرانية أحياء سكنية فى المنطقة، حيث استهدفت 10 مدن وبلدات 66 مرة، وذلك باستخدام الأسلحة الثقيلة بما فيها الدبابات والصواريخ والمدفعية.