جدة - نرمين السيد - من جانبها، أكدت إدارة مدينة إينرجودار بمقاطعة زابوريجيا، أن الفصائل الأوكرانية قصفت المدينة بعشرين قذيفة مدفعية، ما أدى إلى تضرر محطة كهربائية حرارية.
وكانت دونيتسك أعلنت أمس، مقتل سبعة مدنيين وإصابة 10 آخرين جراء استهداف الوحدات الأوكرانية أحياء سكنية فى المنطقة، حيث استهدفت 10 مدن وبلدات 66 مرة، وذلك باستخدام الأسلحة الثقيلة بما فيها الدبابات والصواريخ والمدفعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوات كييف تقصف دونيتسك بالمدفعية الثقيلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.