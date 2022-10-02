العالم اليوم - الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين سفيرة جديدة لدى تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أكتوبر 2022 02:26 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، يوم الأحد، مصادقة الحكومة على تعيين السفيرة الجديدة لدى تركيا، إيريت ليليان، بينما تسعى تل أبيب وأنقرة إلى تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وقال لابيد في تغريدة على موقع تويتر "هذه هي خطوة هامة أخرى في إطار ترميم العلاقات مع تركيا. التقيت الرئيس أردوغان في نيويورك، الأسبوع الماضي، وأوعزنا بمواصلة ترقية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والسياحية بين البلدين".

وكان اللقاء الذي عقده لابيد وأردوغان، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأول من نوعه بين الزعيمين، منذ سنة 2008.

وناقش لابيد وأردوغان، جملة من القضايا كمحاربة الإرهاب ، كما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره للرئيس التركي، على التعاون الاستخباراتي الذي ساعد على إحباط "محاولات إيرانية" لاستهداف إسرائيليين في اسطنبول.

وأثنى لابيد على التعاون مع تركيا في مختلف المجالات، قائلا إن العلاقات بين البلدين تشكل مفتاحا للاستقرار الإقليمي.

وفي أغسطس الماضي، أعلن رئيس وزراء إلإسرائيلي إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس التركي، تم بموجبه إعادة سفيري البلدين.