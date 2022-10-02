عاجل- المحكمة الدستورية لروسيا توافق على انضمام 4 مناطق أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن أن مناطق لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية باتت روسية، كما ندّد فى خطاب مطوّل بما سماه سيطرة الغرب على النظام العالمى.

بينما أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اتخاذ بلاده "خطوة حاسمة" ردا على الإجراء الروسى.