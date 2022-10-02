أستراليا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزيرة - فى بيان عبر موقعها الإلكترونى اليوم الأحد - "سنفرض عقوبات مالية إضافية وحظر سفر على 28 من الوزراء وكبار المسؤولين الذين عينتهم روسيا، ومن بينهم أفراد ينتهكون القانون الدولى لإضفاء الشرعية على أفعال روسيا غير القانونية فى أوكرانيا من خلال الاستفتاءات الزائفة والتضليل والتخويف".

وأضافت "أن مناطق لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا هى أراض أوكرانية ذات سيادة، وضم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لهذه المناطق غير قانونى وأى مزاعم بأن هذه الأراضى هى الآن جزء من روسيا هى ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة".

وشددت الوزيرة على مواصلة بلادها دعوة روسيا للامتثال الفورى لأمر محكمة العدل الدولية الملزم قانونًا الصادر فى 16 مارس 2022 لسحب قواتها العسكرية على الفور من أوكرانيا.

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية مواصلة التنسيق الوثيق مع الشركاء لفرض تكاليف باهظة على المسؤولين عن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.