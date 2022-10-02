الجامعة العربية تحذر من تداعيات عدم تمديد الهدنة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - أبدى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قلقه بسبب عدم تمديد الهدنة فى اليمن التى ينتهى موعدها، اليوم الأحد، منوها بأن الوضع الإنسانى الخطير فى اليمن، يمثل أولوية عاجلة، وإنهاء الهدنة سيعيد الأزمة خطوات للوراء.





ودعا الأمين العام، الطرف الحوثى إلى إعلاء مصلحة اليمن، والانخراط بإيجابية مع الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية فى اليمن، بهدف تخفيف حدة الواقع الصعب الذى يعيشه الشعب اليمنى، وتمكينه من حقه الطبيعى فى الحياة فى أمان والتنقل بحرية فوق أرضه. ورحب أبوالغيط، بدعم الأطراف الإقليمية والدولية لتمديد الهدنة فى اليمن، كما رحب ببيان الحكومة اليمنية الشرعية بشأن تأكيدها على رغبتها فى التعامل الإيجابى مع مقترح المبعوث الأممى إلى اليمن لتمديد الهدنة الإنسانية. وشدد على أهمية تعزيز الهدنة الإنسانية فى اليمن لفترة أطول، وبما يشمل عددا اكبر من القضايا، مذكرا بأن الهدنة السابقة ورغم الخروقات الحوثية المتكررة، سمحت للشعب اليمنى بالتقاط أنفاسه، وساهمت فى انخفاض العنف، وسهلت على المجتمع الدولى تقديم المساعدات.

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