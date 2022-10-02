متخصص: التخوفات تسيطر على الاقتصاد العالمى بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إن هناك حالة من الترقب تسود الاقتصاد العالمى بسبب تخوفات تداعيات وأبعاد الأزمة الروسية الأوكرانية، وما قد تؤدى إليه بمزيد من ارتفاعات جديدة فى أسعار الطاقة والغذاء.





زيادة معدلات التضخم

وأضاف الدكتور ماجد عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد، أن البنوك المركزية والبنك الفيدرالى الأمريكى مازالت تحاول السيطرة على زيادة معدلات التضخم، موضحًا أن كل دولة تحاول أن تمتص جزءًا من السيولة الموجودة فى المجتمع وتجذب رؤوس الأموال الساخنة إليها.

جذب الأموال الساخنة

وتابع، أنه بالتالى رفعت البنوك معدلات أسعار الفائدة، وحدث زيادة لأسعار الفائدة للمرة الخامسة فى أمريكا، وبالتالى تحركت الأموال الساخنة إلى الدولة الأم، وأن البنوك المركزية لجأت إلى زيادة أسعار الفائدة كأحد أدوات السياسة النقدية باعتبارها العنصر الأكثر تأثيرًا فى معدلات التضخم.

تخوفات الطاقة والغذاء

وأشار إلى تخوف دول العالم بشكل كبير من الارتفاع المتزايد فى أسعار الطاقة والغذاء والتخوف من حدوث مجاعة، وزيادة حدة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وإلقاء هذه الحرب بظلالها السلبية على دول العالم، لافتًا إلى ارتفاع معدلات التضخم فى أمريكا رغم تخفيض أسعار البنزين، إلا أن هناك ارتفاع كبير فى أسعار المعيشة، وهو ما كان مبرر لمجلس الاحتياط الفيدرالى بزيادة أسعار الفائدة.

كارثة الركود التضخمى «الكساد»

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن ارتفاع معدلات التضخم تؤدى إلى انهيار القوة الشرائية للنقود وانخفاض دخول الأفراد، لافتًا إلى صعود أسعار المستهلكين فى السلع الأساسية، وأن التخوف الأكبر الأن هو حدوث "الركود التضخمى"، وهو الكساد الذى يؤثر على كل دول العالم.

وأكد الدكتور ماجد عبد العظيم، أن الدول تعمل الآن على تهيئة اقتصاداتها لما يمكن أن نسميه "الركود التضخمى"، إذ تسعى الدول إلى تنمية الموارد الذاتية مثل زيادة الرقعة الزراعية لتوفير سلع استراتيجية مثل القمح، وكذلك التركيز على الأبحاث للبحث عن بدائل للطاقة والغاز الروسى، وإيجاد بدائل الطاقة الجديدة والمتجددة، وإن كانت تحتاج إلى وقت لإيجادها.