عاجل- زيلينسكى: مدينة ليمان باتت تحت السيطرة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن "مدينة ليمان باتت تحت السيطرة الأوكرانية وأصبحت خالية تماما من الجنود الروس"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أمس السبت، إن قواتها انسحبت من ليمان، المدينة الاستراتيجية لعملياتها فى الشرق، بعد يوم واحد فقط من ضم موسكو للمنطقة التى أعلن الغرب أنه غير قانونى.

وقالت الوزارة: "فيما يتعلق بنشوء تهديد بالتطويق، تم سحب القوات المتحالفة من مستوطنة كراسنى ليمان إلى خطوط أكثر فائدة"، مشيرة إلى أن سبب انسحاب روسيا هو أن "العدو استخدم كلاً من المدفعية الغربية الصنع والاستخبارات من دول تحالف شمال الأطلسى".