إصابات جدرى القرود فى أمريكا تتجاوز 25 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - وأضاف المركز، فى بيان اليوم الأحد، أن ذروة حالات الإصابة بلغت 5.010 فى ولاية كاليفورنيا وحدها، تلتها ولاية نيويورك التى سجلت إجمالى 3.929 حالة إصابة، ثم ولاية فلوريدا بعدد 2.529 حالة، تلتها ولاية تكساس بإجمالى 2.327 حالة وولاية جورجيا بإجمالى 1.785 حالة.
وينتشر جدرى القردة عادة من إنسان إلى آخر من خلال الاتصال المباشر، كما يمكن أيضًا أن ينتقل من إفرازات الجهاز التنفسى أثناء الاتصال المطول وجهًا لوجه، أو أثناء الاتصال الجسدى.
كان مركز الأمراض الأمريكى قد نشر بيانا عن إجمالى توزيع الجرعات الأولى والثانية من تطعيمات مكافحة انتشار جدرى القردة، ذكر فيه أنه تم توزيع 803.596 جرعة لمكافحة انتشار المرض، مشيرا إلى أن التطعيمات شملت من هم فوق الـ 18 سنة.
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