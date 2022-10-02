جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، اليوم الأحد، عن تعازيه للرئيس الأمريكى جو بايدن، فى وفاة عشرات المواطنين جراء إعصار "إيان" الذى سبب دمارا واسعا بولاية "فلوريدا".





وعبر مودى - حسبما نقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية - عن مواساته العميقة لخسارة الأرواح البريئة بسبب الإعصار وتعاطفه مع الشعب الأمريكى. وكان 72 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم فى ولاية "فلوريدا" الأمريكية جراء إعصار "إيان"، وتسبب فى حدوث فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة التى أحدثت دمارا واسعا فى "فلوريدا" بشكل خاص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء الهندى يعزى بايدن فى ضحايا إعصار إيان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.