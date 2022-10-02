دول وسط وشرق أوروبا: نطالب روسيا بالانسحاب الفورى من جميع أراضى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أكدت دول وسط وشرق أوروبا فى الناتو أنها "لن تعترف أبدًا بالمحاولات الروسية لضم أى حزء من الأراضى الأوكرانية".
وشهد الكرملين الروسى، يوم الجمعة الماضى، حدثا تاريخيا، عندما صوت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على ضم المناطق الأوكرانية الأربعة "دونيتسك ولوهانسك، وزابورويجيا، وخيرسون".
وأشار الرئيس الروسى إلى أن مواطنى لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابورويجيا قاموا باختيارهم بالانضمام إلى روسيا، مشددًا على أن "هذا حقهم"، وأن هذه الأراضى أصبحت روسية والعدوان عليها سيعتبر عدوانًا على روسيا.
ودعا بوتين، حينذاك، أوكرانيا إلى وقف فورى للأعمال القتالية والعودة لطاولة المفاوضات، مشددًا على أنه "سندافع عن أراضينا باستخدام شتى الوسائل والجهود".
وأضاف الرئيس الروسى: "سنعمل على إعادة إعمار تلك المناطق وإرساء الأمن والاستقرار هناك".
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