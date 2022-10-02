الأمطار الغزيرة تقتل 13 شخصا فى فنزويلا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السلطات - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" - أن عمليات البحث لا تزال جارية للعثور على 3 مفقودين على الأقل، مؤكدة أن الأحوال الجوية السيئة تسببت فى أضرار جسيمة بالطرق العامة، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائى فى عدة ولايات بالبلاد. وأقامت كراكاس مركزا لتنسيق عمليات الطوارئ استعدادا لاحتمال هطول أمطار غزيرة "تاريخية" خلال العام الجارى.

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