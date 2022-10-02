العالم اليوم - بلومبرغ: "أوبك+" تدرس خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أكتوبر 2022 10:22 صباحاً - نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر في تحالف "أوبك+" أن الدول الأعضاء ستدرس خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا، عند اجتماعهم الأربعاء المقبل في فيينا.

سيعكس هذا الانخفاض الأكبر من المتوقع حجم القلق من أن الاقتصاد العالمي يتباطأ بسرعة تحت ضغط السياسات النقدية المتشددة التي تتبناها البنوك المركزية الكبرى من أجل كبح التضخم.

وقال المندبون في تحالف "أوبك+" إن القرار النهائي بشأن حجم التخفيضات لن يتخذ حتى يجتمع الوزراء.

وسيكون اجتماع "أوبك+" في فيينا الأربعاء المقبل هو الأول بالحضور الشخصي منذ اندلاع أزمة كورونا في 2020، حيث كانت المجموعة تجتمع عبر الإنترنت كل شهر.

وقفز خام برنت فوق 125 دولارا للبرميل عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى 85 دولارا.

وقالت بنوك استثمار، من بينها "جيه بي مورغان" إن "أوبك+" قد تحتاج إلى خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا على الأقل لتحقيق الاستقرار في الأسعار.

فيما قالت، هيليما كروفت، كبيرة استراتيجي السلع في "أر بي سي كابيتال ماركتس"، إن المجموعة قد تختار خفضا بمقدار ضعف هذا الحجم.