البحرية المكسيكية: مصرع 3 أشخاص فى حادث تحطم مروحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - أعلنت البحرية المكسيكية، أن ثلاثة من عناصرها لقوا مصرعهم في حادث تحطم مروحية جنوب البلاد.

وحسب بيان للبحرية، فقد تحطمت المروحية أثناء القيام بمهمة استطلاعية في منطقة سينتلا في ولاية تاباسكو جنوب البلاد.

وحسب موقع سبوتنيك، أضاف البيان أن الطائرة كانت تقل خمسة من أفراد البحرية قتل ثلاثة منهم، بينما أصيب الإثنان الآخران بجروح بليغة.

وإثر الحادث أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادو عن أسفه للحادث وتعازيه لأسر الضحايا، وفقا لوكالة أنباء المغرب.