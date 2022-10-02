رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية يحذر من عزل روسيا للمملكة المتحدة عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - أعلن الأدميرال السير توني راداكين رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية، أن فلاديمير بوتين يمكن أن يضرب المملكة المتحدة من الفضاء، ويعطل أنظمة اتصالاتها ويعزلها عن العالم.

وقال راداكين، إن الرئيس الروسي لديه القدرة على مهاجمة نظام التموضع العالمي GPS والأقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات. كما نقلت صحيفة "The Mirror" البريطانية.

وأشار إلى مجموعة كاملة من الخيارات التي يمكن أن يستخدمها بوتين ضد الغرب، من تخريب الغواصات والصواريخ النووية إلى حرب المعلومات.

وأضاف، "لديه قدرات في الفضاء.. لقد رأينا مثالا على ذلك في نهاية العام الماضي، عندما فجرت روسيا جسما في الفضاء تسبب في كمية هائلة من الحطام. تمتلك روسيا قدرات نووية، ولديها قدرات تحت الماء".