”كريستيني لامبريخت” تتعهد بتقديم أنظمة دفاع جوي لكييف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - في زيارة غير معلنة لأوديسا وزيرة الدفاع الألمانية تتعهد بتقديم أنظمة دفاع جوي لكييف.

التقت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيني لامبريخت ، بوزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف في أوديسا في إطار زيارة غير معلنة، وفق ما أعلنته قناة دي فيلت التلفزيونية.

وبحسب قناة دي فيلت تعهدت لامبريخت خلال اللقاء بتزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي "إيريس-تي" خلال الأيام المقبلة:"أوكرانيا تواجه الآن عددا كبيرا بشكل لا يصدق من الهجمات الجوية، ولهذا السبب من المهم جدا أن نقدم المزيد من الدعم للدفاع الجوي".

وفي وقت سابق، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز لزيلينسكي أن ألمانيا لن تتوقف عن دعم أوكرانيا، بكل الوسائل بما فيها إمدادات الأسلحة.