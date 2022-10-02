إندونيسيا.. ارتفاع عدد قتلى التدافع خلال مباراة كرة قدم إلى 174 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الرياضة الإندونيسى، إن بلاده ستراجع السلامة فى مباريات كرة القدم بعد أحداث العنف التى شهدتها جاوة. وكانت الشرطة قد أكدت، إن معظم حالات الوفاة التى حدثت خلال أحداث الشغب التى شهدتها مباراة كرة القدم فى ملعب كانجوروهان فى مالانج، حدثت بسبب تدافع الجماهير داخل الملعب بعد خسارة فريقهم أمام بيرسيبايا.

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