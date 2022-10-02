العالم اليوم - "مرافق" السعودية تمضي قدما في طرحها بالبورصة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق" السعودية، عن نيتها المضي قدما في طرح عدد من أسهمها في اكتتاب عام أولي، وإدراجها في بورصة السعودية.

وقالت الشركة في بيان، الأحد، إنها حصلت على موافقة هيئة السوق المالية السعودية يوم 26 سبتمبر، على طرح حوالي 73.1 مليون سهم تمثل ما نسبته 29.24 بالمئة من إجمالي رأس مال الشركة.

أوضحت الشركة، أنه بعد الأخذ في الاعتبار حصة مساهمي الأقلية البالغة 0.76 بالمئة من رأس مال الشركة، ستبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول عند الإدراج 30 بالمئة. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي للمكتتبين قبل عملية الطرح.

يذكر أن شركة "مرافق" هي مزود متكامل لخدمات المياه والكهرباء، وتوفر هذه الخدمات للمدن الصناعية في جبيل وينبع، وأكبر مساهميها صندوق الاستثمارات العامة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وأرامكو السعودية للطاقة، وسابك، بحسب البيان.

حققت "مرافق" إيرادات تقارب 6.2 مليار ريال في عام 2021، ووصل صافي دخلها إلى 665 مليون ريال.