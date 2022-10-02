الفنان الاردني رياض عمران في ذمة الله

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 2 أكتوبر 2022 09:09 صباحاً - دوت الخليج :- نعت نقابة الفنانين الاردنيين الممثل رياض عمران الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض . وقالت النقابة في بيان على فيسبوك : "إيماناً بقضاء الله وقدره ، ينعى نقيب الفنانين ومجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة في نقابة الفنانين الأردنيين الزميل ، عضو مجلس النقابة سابقاً ، المغفور له بإذن الله "رياض عمران - أبو مراد" ، والذي وافته المنية بعد صراع طويل وشجاع مع المرض ، مساء يوم الثلاثاء 27.9.2022. هذا وسنوافي الزملاء بتفاصيل الدفن والعزاء حال ورودها إلينا.

نسأل الله للزميل الرحمة والعفو والمغفرة وأن يجعل مثواه فسيح جناته وأن يلهم عائلته وأهله وزملائه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون."

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