ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيان فى فلوريدا الأمريكية إلى 44 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وقال جهاز الطب الشرعى فى فلوريدا "هناك الآن 44 وفاة تُعزى إلى الإعصار إيان". وتسبب الإعصار فى انقطاع الكهرباء عن 1.9 ملايين شخص فى ولاية فلوريدا، كما تلقت السلطات المحلية أكثر من 200 ألف بلاغ بانقطاع التيار الكهربائى فى ولاية كارولينا الجنوبية يوم الجمعة، و138 ألف بلاغ آخر فى ولاية كارولينا الشمالية. وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن أعلن فى وقت سابق حالة الطوارئ فى ولايتى فلوريدا وكارولينا الجنوبية.

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