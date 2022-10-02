توقف الملاحة بين مينائى طنجة المدينة المغربى وطريفة الإسبانى بسبب الرياح

جدة - نرمين السيد - وأعلنت هيئة إدارة ميناء "طريفة" جنوب إسبانيا - عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - عن قرار التوقف الكلى لجميع الرحلات البحرية المبرمجة مباشرة مع ميناء "طنجة المدينة" المغربي، والتى تستغرق حوالى أربعين دقيقة.

وأرجعت سلطة الميناء هذا التوقف إلى الرياح والعواصف التى يشهدها مضيق جبل طارق، خاصة فى المنطقة الغربية، التى يوجد فيها ميناء "طريفة" الأسباني.

وأضافت الهيئة، أنه على المسافرين الراغبين فى السفر بين الميناءين تغيير الخط البحرى إلى الرابط بين ميناء الجزيرة الخضراء وميناء طنجة المتوسط، حيث مازالت الحركة البحرية هناك تعمل بشكل طبيعي.