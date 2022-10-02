جدة - نرمين السيد - وأعلنت هيئة إدارة ميناء "طريفة" جنوب إسبانيا - عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - عن قرار التوقف الكلى لجميع الرحلات البحرية المبرمجة مباشرة مع ميناء "طنجة المدينة" المغربي، والتى تستغرق حوالى أربعين دقيقة.
وأرجعت سلطة الميناء هذا التوقف إلى الرياح والعواصف التى يشهدها مضيق جبل طارق، خاصة فى المنطقة الغربية، التى يوجد فيها ميناء "طريفة" الأسباني.
وأضافت الهيئة، أنه على المسافرين الراغبين فى السفر بين الميناءين تغيير الخط البحرى إلى الرابط بين ميناء الجزيرة الخضراء وميناء طنجة المتوسط، حيث مازالت الحركة البحرية هناك تعمل بشكل طبيعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقف الملاحة بين مينائى طنجة المدينة المغربى وطريفة الإسبانى بسبب الرياح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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