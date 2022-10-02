زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب المكسيك

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 15.29 درجة شمالاً وخط طول 93.86 درجة غرباً. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

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