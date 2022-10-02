العالم اليوم - العمال البريطاني يتقدم 19 نقطة على المحافظين

انتم الان تتابعون خبر العمال البريطاني يتقدم 19 نقطة على المحافظين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أكتوبر 2022 05:24 صباحاً - أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة أوبنيوم لأبحاث السوق أن حزب العمال البريطاني المعارض عزز تقدمه على حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء ليز تراس إلى 19 نقطة عشية المؤتمر السنوي لحزب المحافظين.

وأظهر استطلاع أوبنيوم، الذي استند إلى مسح شمل ألفي بالغ بريطاني في الفترة ما بين 28 و 30 سبتمبر، ارتفاع التأييد لحزب العمال إلى 46 في المئة بزيادة سبع نقاط مئوية منذ الاستطلاع الأخير الذي جرى فيما بين 31 أغسطس والثاني من سبتمبر، بينما تراجع الدعم لحزب المحافظين بنفس المقدار إلى 27 في المئة.

ورفض نحو 55 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع طريقة أداء ليز تراس، مقابل موافقة 18 في المئة.