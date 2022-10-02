بايدن يحذر الأمريكين من خطر اعتقالهم ببعض الدول حال السفر إليها

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب بيان للبيت الأبيض، فى سياق تعليقات لبايدن على عودة سبعة مواطنين أمريكيين كانوا معتقلين فى فنزويلا، بالخطأ ، منذ عدة سنوات وأنه سيتم لم شملهم بعائلاتهم قريبا.
وأشار بايدن إلى أن إدارته ، ومن خلال وزارة الخارجية، استحدثت مؤشرا لإحاطة المواطنين الأمريكيين بالبلدان والتوقيتات التى يمكن أن تكون بها مخاطر ضد الأمريكيين واحتمالات تعرضهم للاعتقال وقد يستمر ذلك لمدد زمنية طويلة.
ونبه إلى أنه، رغم التزام إدارته بالعمل على إطلاق سراح مواطنيه المعتقلين خطأ بالخارج، لكن فى حالة قرر الأمريكيين السفر إلى دولة بعينها رغم أن المؤشر يحذر من إمكانية تعرضهم للاعتقال بها؛ فإن عليهم أن يعلموا أنهم يعرضون أنفسهم لمخاطر عالية وقد لا تتمكن الحكومة الأمريكية من تأمين إطلاق سراحهم.
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