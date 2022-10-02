العراق.. ارتفاع حصيلة المصابين بتظاهرات ساحة التحرير ببغداد إلى 63 متظاهرا

ونقلت القناة عن مصدر أمنى عراقى - لم تسمه - القول إن أكثر من 40 منتسبا وضابطا أصيبوا نتيجة الحجارة والمولوتوف وبنادق الصيد، فيما أصيب 63 متظاهرا تنوعت إصاباتهم بحالة اختناق و من جراء الرصاص المطاطى والقنابل المسيلة للدموع والتدافع.
وكان مصدر أمنى عراقى قد أعلن - فى وقت سابق السبت - عن إصابة أكثر من 27 متظاهرا بحالات اختناق وأخرى نتيجة الرصاص المطاطى وقنابل الغاز المسيل للدموع"، وكذا إصابة أكثر من 24 منتسبا وضابطا خلال التظاهرات التى شهدتها البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن العراق يعانى حالة من الانسداد السياسى فى أعقاب إجراء الانتخابات النيابية فى أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة فى بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التى أعلنت فى 30 نوفمبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدرى (74 نائبا ) من البرلمان فى 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقى يوم 25 يوليو محمد شياع السودانى مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقى بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.
وزادت حدة التوتر السياسى بالعراق عقب اقتحام أنصار التيار الصدرى لمقر الحكومة العراقية فى 29 أغسطس 2022 بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسى بشكل نهائى وغلق كافة المؤسسات، ووقعت اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة أسفرت عن سقوط ضحايا؛ دعا خلالها الصدر إلى إنهاء اعتصام أنصاره داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.
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