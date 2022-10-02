الجزائر: نتابع عن كثب أوضاع جاليتنا فى بوركينا فاسو وندعو إلى تجنب التنقل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم السبت - أنه لم يتم الإبلاغ عن أى حادث يتعلق بالمواطنين الجزائريين المقيمين أو العابرين فى مدينة واجادوجو، داعية إياهم للبقاء فى أماكن إقامتهم ومواصلة مراعاة تعليمات السلامة والحذر من خلال تجنب أى تنقل غير ضرورى.
كما دعت الخارجية الجزائرية، رعاياها فى هذا البلد على البقاء فى تواصل دائم مع السفارة الجزائرية فى واجادوجو.
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