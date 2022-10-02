العالم اليوم - إندونيسيا.. 127 قتيلا و180 جريحا بأعمال شغب عقب مباراة ديربي

انتم الان تتابعون خبر إندونيسيا.. 127 قتيلا و180 جريحا بأعمال شغب عقب مباراة ديربي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أكتوبر 2022 02:21 صباحاً - قالت الشرطة الإندونيسية إن أكثر من 120 شخصا قتلوا من بينهم أطفال ورجال أمن وأصيب 180 بجرح في أعمال شغب عقب مباراة ديربي في جزيرة جاوا.

وأعلنت السلطات الإندونيسية عن فتح تحقيق بالحادثة وتعليق مباريات الدوري لأسبوع.

واشتبك أنصار ناديي أريما وبيرسيبايا سورابايا الجاوي بعد هزيمة أريما 3-2 في المباراة التي أقيمت في مالانج ريجنسي بجاوة.

وقال مسؤولون إن أعمال الشغب اندلعت عندما اندفع الآلاف من مشجعي نادي أريما إلى ميدان الملعب بعد خسارة فريقهم، بينما غادر لاعبو بيرسيبايا الملعب على الفور، لكن العديد من لاعبي أريما الذين كانوا لا يزالون في الملعب تعرضوا للهجوم أيضًا.

وذكرت التقارير أن العديد من الضحايا وقعوا بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مدرجات مزدحمة، مما تسبب في حالة من الذعر بين المشجعين في ملعب كانجوروهان.

وتم تعليق الدوري الإندونيسي لمدة أسبوع نتيجة الحادث المميت.