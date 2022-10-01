اندلاع حريق فى مقر السفارة الفرنسية بعاصمة بوركينا فاسو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 10:32 مساءً - نشب حريق فى مقر السفارة الفرنسية بعاصمة بوركينا فاسو وسط إطلاق نار لتفريق متظاهرين قرب مبنى السفارة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

ونفت السفارة الفرنسية في واجادوجو، ضلوع الجيش الفرنسى فى الأحداث التى وقعت في بوركينا فاسو بعد يوم من إعلان الإطاحة بالرئيس بول هنري داميبا.

وقالت السفارة - في بيان أذاعته قناة (مونت كارلو) الدولية - إنها أصدرت بيانها ردا على تقارير متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن العسكريين في بوركينا فاسو، أعلنوا مساء أمس في بيان متلفز إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم، اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، وقالوا إن القائد الجديد هو إبراهيم تراوريه.