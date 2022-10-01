القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز ميج-29 فى منطقة ميكولاييف

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف اليوم السبت، إن الطائرات المقاتلة التابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميج 29"، بالقرب من منطقة بافلوفكا المأهولة بالسكان فى منطقة نيكولاييف جنوب أوكرانيا.





ونقلت وكالة تاس الروسية عنه قوله إن القوات الروسية قضت على أكثر من 270 جنديا أوكرانيا وخمس دبابات بينما أحبطت محاولة الجيش الأوكرانى التقدم فى اتجاه نيكولاييف وكريفوى روج.

وقال المتحدث إن قوات حليفة انسحبت من كراسنى ليمان فى جمهورية دونيتسك الشعبية فى الوقت الذى تمكنت فيه القوات الروسية من القضاء على أكثر من 200 جندى أوكرانى فى هذا الاتجاه خلال 24 ساعة.

وتابع أنه "نظرا لظهور تهديد بتعرض القوات للتطويق، تم سحب القوات الحليفة من منطقة كراسنى ليمان المأهولة بالسكان إلى مواقع أكثر فائدة".

وذكر المسؤول العسكرى أن القوات الروسية قضت على أكثر من 200 جندى أوكرانى وخمس دبابات وتسع مركبات قتالية للمشاة فى اتجاه كراسنى ليمان. وحدد أنه على الرغم من الخسائر الفادحة، جلب العدو قوات احتياطية واستمر فى التقدم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوى الروسية أسقطت سبعة صواريخ من طراز "هيمارس"، أطلقت من راجمات الصواريخ وصاروخين أمريكيين مضادين للرادارات وصاروخ تكتيكى من طراز توشكا-يو.

وقال "كوناشينكوف" إن القوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 50 مسلحا بضربة صاروخية على مركز انتشار للواء عسكرى أوكرانى فى محيط كوبيانسك.

وتابع المتحدث إن القوات الجوية الروسية دمرت دمرت نظامى راجمات صواريخ من طراز هيمارس أمريكى الصنع وقضت على ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا بالقرب من زابوريجيا فى إطار العملية العسكرية الخاصة.