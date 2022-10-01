العالم اليوم - بعد طلب كييف العاجل.. ما مدى إمكانية انضمام أوكرانيا للناتو؟

انتم الان تتابعون خبر بعد طلب كييف العاجل.. ما مدى إمكانية انضمام أوكرانيا للناتو؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 أكتوبر 2022 10:25 مساءً - أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي تقديم بلاده طلبا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" بموجب إجراءات معجلة، بعد توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن وثيقة ضم مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابارويجيا الأوكرانية إلى بلاده.

إلا أن رد الفعل من الولايات المتحدة وهي أكبر مساهم في حلف شمال الأطلسي جاء مخيبا للآمال، فيما حذرت روسيا من أن ذلك بمثابة تعجيل بحرب عالمية ثالثة، بينما أيدت بشدة دول البلطيق.

واعتبرت صحيفة "بوليتيكو" أن "إعلان أوكرانيا عن رغبتها في الحصول على عضوية سريعة في الناتو بمثابة مفاجأة لإدارة جو بايدن، مؤكدة أن واشنطن لا تزال تقف موقفا متناقضا من عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، بما في ذلك بسبب ضرورية مشاركة العسكريين الأميركيين في حماية أي عضو في الحلف يتعرض للهجوم".

أوكرانيا والناتو.. مطالب بلا إجابة

• في قمة الناتو لعام 2008 التي عقدت في بوخارست، رحب رؤساء دول وحكومات الناتو بتطلعات أوكرانيا في أن تصبح عضواً في الحلف لكن دون تحديد الزمن والكيفية

• في حينها تم الاتفاق على أن النظر في طلب أوكرانيا وجورجيا الانضمام إلى الناتو، وكلاهما كان جزءا من الاتحاد السوفياتي السابق، ينبغي أن يتم عبر عرض خطة العمل الخاصة بالعضوية على الدولتين، لكن هذه الخطة لم تُعرض على الدولتين.

• الرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش (فبراير 2010 حتى فبراير 2014) المقرب من روسيا، أكد حينها أنه لا توجد "حاجة" للبلاد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

• يونيو 2010، أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون يمنع انضمام البلاد إلى الحلف

• بعد عزل يانوكوفيتش وضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن القرم، قالت كييف إن وجهة نظر البلاد بشأن عضوية الناتو تغيرت وإنها ستنجز "إصلاحات دستورية وقضائية" من أجل هدف الانضمام

• اعتمد البرلمان الأوكراني تشريعاً عام 2017 صادق فيه على الطلب الموجه إلى حلف الناتو ببدء إجراءات الانضمام "فوراً"

• يوليو 2017، أعلنت كييف أن "الناتو" قبل البدء بالمشاورات، في خطوة زادت من قلق موسكو

• أقرت أوكرانيا تعديلات دستورية، في فبراير 2019، تؤكد التمسك "بسياسة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي

• ديسمبر 2020، أعلنت أوكرانيا أنها تأمل بالانضمام عام 2021 إلى خطة العمل تمهيدا للدخول إلى حلف شمال الأطلسي

• أبريل 2021، طالب زيلينسكي بتسريع آلية انضمام بلاده إلى الناتو والاتحاد الأوروبي في ظل التهديدات الروسية

• مارس 2022.. زيلينسكي: "كييف لم تعد مهتمة بالانضمام للناتو الذي يخشى المواجهة مع روسيا" بعد رفض فرض حظر طيران.

كيف رد الغرب على مطلب زيلينسكي؟

• مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان: "عملية الانضمام للحلف يجب أن تتم في وقت مختلف"

• وزيرة دفاع ألمانيا: برلين لا تستطيع أن تقرر بمفردها ذلك

• دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا وليتوانيا: نؤيد فتح مسار سريع لانضمام أوكرانيا للحلف

روسيا تحذر من حرب عالمية

• نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف: سعي أوكرانيا للانضمام العاجل إلى "الناتو" هو طلب أوكراني "لتسريع بدء حرب عالمية ثالثة"

هل تنضم أوكرانيا؟

المحلل السياسي، أندرو بويفيلد قال لـ"دوت الخليج" إن انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي هو إعلان حرب عالمية ثالثة ولن يقدم أحد على قبول ذلك، الغرب سيتذرع بعدم استيفاء معايير الانضمام إلى عضوية الناتو والاكتفاء بالدعم العسكري.

وأضاف بويفيلد أن خطاب بوتن الأخير كان يحمل رسائل غير مباشرة إلى الغرب بينها إمكانية التفاوض والجلوس على الطاولة مع زيلينسكي وهو ما سيدفع الغرب وخاصة الأوروبيين إلى دفع كييف إلى الجلوس وإنهاء الحرب في ظل تداعيات كبيرة وظروف اقتصادية قاسية.

وأوضح أن الحلف لن يضم بلدا به كل هذه المشاكل، سياسة الباب المفتوح متاحة للدول التي تجلب أصولا عسكرية مهمة إلى التحالف كما هو الحال مع فنلندا والسويد، إنه ليس طريقا باتجاه واحد حيث يدعم الانضمام إلى الناتو فقط الموقع الاستراتيجي للبلدين. فنلندا ستعزز أيضًا الحدود الشرقية الاستراتيجية لحلف شمال الأطلسي مع روسيا.

بالنظر إلى الجانب السياسي، وفق بويفيلد، يحتاج الأعضاء إلى تنفيذ إصلاحات في إطار خطة العضوية وعلى الجانب العسكري، من المفترض أن تهدف الإصلاحات إلى تعزيز أمن الحلف وليس تقويضه، على الرغم من تحسن أداء الجيش الأوكراني منذ عام 2014، إلا أن أوكرانيا بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات قانونية واقتصادية ومكافحة الفساد قبل الانضمام إلى حلف الناتو.