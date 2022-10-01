شبان فلسطينيون غاضبون يحفرون «فتحة» بالجدار العازل بالعيزرية

جدة - نرمين السيد - وردد شبان غاضبون، بعضهم يحمل السلاح، نداءات مناهضة للاحتلال، فى البلدة الواقعة خارج الجدار الذى يسميه الفلسطينيون "جدار الفصل العنصرى".

وفى وقت سابق اليوم، استشهد الشاب فايز خالد دمدوم "18 عامًا"، إثر إصابته برصاصة فى العنق من قوات الاحتلال، لدى مروره بدراجته النارية قرب مسجد "المرابطين" فى العيزرية.

وهناك مشاعر غضب عارمة فى كل أنحاء الضفة الغربية، جراء تصعيد الاحتلال سياسة الاعتقالات والاغتيالات فى مناطق الشمال تحديدا، وهى "جنين" و"نابلس"، وانتقلت مقاومة الفلسطينيين من هاتين المنطقتين إلى الخليل فى جنوب الضفة مرورا بمناطق الوسط والتى تشمل رام الله والبيرة.

ويتبادل الفلسطينيون فى مناطق الشمال الاشتباكات، إذ يهاجم المستوطنون منازل وقرى الفلسطينيين بشكل متكرر، فيما يقوم الفلسطينيون بالرد بتوقيف السيارات على الطريق السريع الرئيسى الرابط بين وسط الضفة والشمال والذى بات غير آمن بالمرة.

وحذر قياديون ومحللون فلسطينيون من أن انتفاضة ثالثة تتشكل فى الضفة الغربية نتيجة التصعيد الاسرائيلى، وتوقع هؤلاء أن تكون الانتفاضة القادمة أكثر عنفا من الانتفاضتين الأولى والثانية داعيين المجتمع الدولى إلى لجم الاعتداءات الاسرائيلية للحيلولة دون تفجر الأوضاع.