اشتية يطالب المُجتمع الدولى بتوفير الحماية للفلسطينيين من بطش الاحتلال

جدة - نرمين السيد - طالب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، المجتمع الدولى، اليوم السبت، بوقف ازدواجية المعايير، وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى فى مواجهة "بطش" الاحتلال الإسرائيلى، الذى لا يتوقف عن القتل.





وقال "اشتية" - فى تصريح صحفى - "لا يتوقف جنود الاحتلال عن ممارسة القتل طالما ظل العالم يسمح لهم بالإفلات من العقاب، وهو ما يغريهم بمواصلة جرائمهم التى كان آخر ضحاياها الشاب فايز خالد دمدوم "18عاما" من العيزرية". وتقدم رئيس الوزراء الفلسطينى، بالتعزية لوالدى الشهيد وعائلته، وأهالى بلدته، سائلا المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

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