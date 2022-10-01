فرنسا تنفى ضلوعها فى أحداث بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة - فى بيان أذاعته قناة "مونت كارلو" الدولية - إنها أصدرت بيانها ردا على تقارير متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى. يذكر أن العسكريين فى بوركينا فاسو، أعلنوا مساء أمس فى بيان متلفز إقالة رئيس المجلس العسكرى الحاكم، اللفتنانت كولونيل بول هنرى سانداوغو داميبا، وقالوا إن القائد الجديد هو إبراهيم تراوريه.

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