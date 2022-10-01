الجيش الأوكرانى: جنودنا دخلوا بلدة ليمان الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة الفرنسية، قال سيرهى تشيريفاتى، المتحدث باسم الجيش الأوكرانى فى شرق البلاد، إن أوكرانيا حاصرت القوات الروسية حول معقل شديد الأهمية لموسكو فى بلدة ليمان شرق البلاد.
وأشار إلى أنه يوجد فى ليمان ما بين 5 آلاف و5500 جندى روسى، لكن عدد القوات المحاصرة قد يكون انخفض بسبب الخسائر فى صفوف الجنود الذين يحاولون الفرار من الحصار.
وأضاف سيرهى تشيريفاتى، أن "المجموعة الروسية فى منطقة ليمان محاصرة"، مضيفًا أن "ليمان مهمة لأنها الخطوة التالية نحو تحرير دونباس الأوكرانية.. إنها فرصة للذهاب لما أبعد من كريمينا وسيفيرودونيتسك، ونفسيا (البلدة) مهمة جدًا".
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