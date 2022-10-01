باريس تنفي تورط الجيش الفرنسي في أحداث بوركينا فاسو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 05:27 مساءً - نفت السفارة الفرنسية في واجادوجو، اليوم السبت، ضلوع الجيش الفرنسي في الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة في بوركينا فاسو، بعد يوم من إعلان الإطاحة بالرئيس بول هنري داميبا في انقلاب.

وقالت السفارة إنها أصدرت بيانها ردا على تقارير متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والجمعة، قال إبراهيم تراوريه، وهو قائد في جيش بوركينا فاسو، في بيان تمت تلاوته بالتلفزيون الوطني، إنه أطاح بالزعيم العسكري بول هنري داميبا وحل الحكومة وعلق العمل بالدستور.

وقالت رويترز إن مجموعة من الجنود ظهرت على محطة آر.تي.بي التلفزيونية الرسمية في بوركينا فاسو.

وقال ضابط في جيش بوركينا فاسو إن التدهور في الموقف الأمني يبرر الخطوات التي اتخذوها.

وأدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، اليوم السبت، “التغيير غير الدستوري للحكومة” في بوركينا فاسو.

وجاء في بيان الاتحاد الإفريقي أن رئيسه “يدعو الجيش للامتناع فورا وبشكل كامل عن أي أعمال عنف أو تهديدات للسكان المدنيين والحريات المدنية وحقوق الإنسان”، مطالبا بإعادة النظام الدستوري بحلول يوليو عام 2024 كحد أقصى.