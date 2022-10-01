تقلبات مستمرة.. التضخم يضرب اقتصاد اليورو وتداعيات الحرب تهدد أوروبا

جدة - نرمين السيد - استعرض تقرير لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تداعيات أزمة التضخم العالمى، حيث تشهد مؤشرات الاقتصاد تقلبات مستمرة فى ظل الظروف العالمية الراهنة، ويتحمل الاقتصاد الأوروبى خصوصا العبء الأكبر فى تلك الأزمة.





ارتفاع أسعار الطاقة

وبحسب التقرير، استمرت معدلات التضخم مرتفعة فى منطقة اليورو لتسجل نسبة قياسية جديدة فى سبتمبر المنقضى، بلغت 10% على مدى عام تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وذلك وفقًا لما أعلنه المعهد الأوروبى "يوروستات".

وبذلك، تخطت معدلات التضخم فى أوروبا المعدلات التى توقعها المحللون، والذين كانوا يترقبون نسبة 9.7%.

التضخم يهدد منطقة اليورو

وأضاف تقرير "إكسترا نيوز"، أن نسبة التضخم بلغت 9.1% فى الدول الـ19 التى تعتمد العملة الأوروبية "اليورو"، وهى أعلى أرقام يسجلها المعهد الأوروبى "يورستات" منذ بدء نشر هذا المؤشر فى يناير 1997.

وكان من بين مكونات التضخم فى منطقة اليورو، سجلت أسعار الطاقة أعلى نسبة ارتفاع سنوية، بلغت 40.8% فى سبتمبر، بعدما سجلت 38.6% فى أغسطس كأعلى نسبة ارتفاع سنوية.

أسعار الطاقة تهدد الصناعة

وأشار التقرير إلى الارتفاع الذى شهدته أسعار المنتجات الصناعية والخدمات، التى سجلت 5.6% و4.3% على التوالى، ما يشير إلى أن أسعار الطاقة بدأت تؤثر فى قطاع الصناعة.

أزمة فى ألمانيا ودول البلطيق

وبحسب بيانات "يوروستات"، فقد سجلت ألمانيا أعلى معدل تضخم فى أكثر من ربع قرن، حيث وصلت نسبة التضخم هناك إلى 10.9% خلال شهر سبتمبر. كما سجلت دول البلطيق التى تعانى أكثر من سواها تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، نسبة تضخم بلغت 24.2% فى إستونيا، و22.5% فى ليتوانيا، و22.4% فى لاتفيا.

تدابير فرنسا

وعلى النقيض، سجلت فرنسا أدنى معدل تضخم فى سبتمبر بفضل تدابير حكومية، قدره 6.2%، حيث أظهرت البيانات أن التضخم الفرنسى تباطأ بشكل غير متوقع للشهر الثانى على التوالى، مخالفًا الاتجاه السائد فى ألمانيا المجاورة ومنطقة اليورو الأوسع نطاقًا، وذلك بفضل تدابير اتخذتها الحكومة لفرض حد على أسعار الطاقة.