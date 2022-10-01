تداعيات التغيرات المناحية والحرب الروسية.. الجوع يهدد 400 مليون إنسان

جدة - نرمين السيد - حذر تقرير لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، من تداعيات التغيرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية وانعاكاساتها على صناعة الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة، ما أدى إلى زيادة معدلات الجوع حول العالم، مؤكدًا أن خطر المجاعات أصبح يهدد الملايين حول العالم.





400 مليون يواجهون خطر الجوع

وبحسب التقرير، فقد كشفت تقديرات مسؤولو منظمة الأغذية العالمية "الفاو"، عن أن أعداد الجوعى قد زادت إلى أكثر من 400 مليون نسمة منذ فبراير، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بشكل كبير وغير مسبوق.

ويوضح تقرير إكسترا نيوز"، أن الخبراء يفرقون بين الفقر والجوع، ففى حالات الفقر يستطيع الأشخاص تدبير احتياجاتهم اللازمة من السعرات الحرارية، والحصول على احتياجاته من مصادر نباتية غير مكلفة، لكن الجوع يتمثل فى العجز عن توفير تلك الاحتياجات.

تداعيات الحرب

ولا تتمثل الأزمة فى ندرة الغذاء فقط، ولكن المشكلة الأكبر فى ارتفاع الأسعار، خصوصا وأن روسيا وأوكرانيا كانتا تسيطران على أكثر من 34% من احتياجات العالم من الغذاء والحبوب، وبالتالى فإن خروج هذه النسبة من التجارة العالمية لابد أن يؤدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء.

كما تمثل أزمة الأسمدة عبئًا آخر على الأزمة الغذائية، حيث تتحكم روسيا فى تجارة الأسمدة بشكل مباشر، وكانت موسكو تصدر 17% من إجمالى الأسمدة للعالم، و40% من احتياجات أوروبا من الغاز.

أسعار النفط

ومثل ارتفاع أسعار البترول عبئًا جدًا على تكاليف إنتاج الغذاء العالمى، حيث يمثل ثلث تكاليف إنتاج الغذاء، سواء فى عمليات الشحن والتفريغ أو صناعة الأسمدة أو الصناعات الغذائية التى تعتمد بالكامل على الطاقة.



وحسبما أوردت "إكسترا نيوز"، شدد تقرير لمنظمة "أوكسفام" الدولية على ضرورة بناء نظام غذائى عالمى أكثر مساواة واستدامة وعدالة.