متخصصة: اجتماع وزراء الطاقة الأوروبية صوت بلا صدى و«التوليفة السامة» قادمة

جدة - نرمين السيد - سقف لسعر الغاز الروسى

وعقبت الدكتورة وفاء على، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، على قرار الأوروبيين بتحديد سقف لسعر الغاز الروسى، موضحة أن ذلك أمر مستحيل، مضيفة أن تتبع المسار يؤكد أن الحرب اتخذت مسارًا آخر، وهو محاولة حماية المواطن الأوروبى من تبعات ارتفاع أسعار الطاقة، وليس إنهاء هذه الحرب.

صوت بلا صدى

وأشارت خبيرة أسواق الطاقة إلى قيام الأوروبيين بإنشاء ما يمكن عرضه من إمدادات على منصة مشتركة لبيع النفط أو الغاز، واصفة ما يفعله وزراء الطاقة الأوروبيين حاليًا هو "صوت بلا صدى".

وأوضحت أن كل التدابير التى تم عرضها خلال الاجتماعات الماضية، وما سيتوالى عرضه خلال خلال اجتماعات الأيام المقبلة من أطروحات أو بدائل، فإن أوروبا اختارت التخفيض الطوعى لاحتياجاتها، ولكن كل البدائل الأوروبية لن تجدى فى حل هذه المشكلة.

حرب عبثية وتداعيات مرهقة

ونوهت الدكتورة وفاء على إلى ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لإنهاء هذه الحرب العبثية، ووضع سيناريو جيد لحماية العالم كله من تداعيات هذه الحرب، مؤكدة أن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة التى انعكست على أسعار الغذاء وسلاسل الإمداد طالت المجتمع الدولى كله، ولم تفرق بين دولة كبيرة ودولة صغيرة.

وأشارت إلى ما ذكره وزراء الطاقة الأوروبيين بشأن التحفيزات المالية، مؤكدة أن ذلك لن يجلب الدفء لأوروبا فى الشتاء، وأن المواطن الأوروبى لا يرضى عما تفعله الحكومات الأوروبية، حيث حرج المواطنون لأول مرة إلى الشوارع يطالبون بعودة إمدادات الغاز الروسى عبر "نورد ستريم 1"، مع آمال فى تشغيل "نورد ستريم 2" أيضًا.

سوق موازية

وأوضحت خبيرة أسواق الطاقة، أن فكرة توفير البدائل التى تقصدها أوروبا هى إيجاد سوق موازية يتم من خلالها شراء الإمدادات الروسية ثم إعادة بيعها إلى أوروبا بأسعار تفوق التصورات، مضيفة أن البدائل الأوروبية تحتاج إلى وقت طويل.

عودة الوقود الأحفورى

وحذرت من أن أزمة الطاقة أعادت الأوروبيين للتكالب على الوقود التقليدى والأحفورى برغم المناشدات الدولية لتطبيق الحياد الكربونى، مؤكدة أن ذلك يؤجج قضية التغيرات المناخية، خصوصا بعد تسريب كميات كبيرة من غاز الميثان عبر تخريب خط نورد ستريم فى 4 مناطق، ما يشكل خطرًا فادح.

وأشارت إلى أن النقطة الجوهرية هنا هى طموحات أوروبا المستقبلية فيما يخص الانتقال إلى الطاقة المتجددة التى يبدو أنها لم تكن مستعدة لها على الإطلاق، ورغم حديثهم عن بنية كبيرة، إلا أن أرض الواقع كشفت عكس ذلك.

التوليفة السامة

وأوضحت الدكتورة وفاء على فى مداخلتها لـ"إكسترا نيوز"، أن التصريحات الجيوسياسية هنا وهناك هى السبب الأول وراء ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم، حيث انتقل السوق من فكرة الاقتصاد الكلى والعرض والطلب إلى اقتصاد يقوم على التخوفات.

وأكدت أن الوضع ينذر بأن التوليفة السامة قادمة، وهى "الركود التضخمى" الذى سيعرض العالم لقيود تضخمية أكثر شراسة، مشددة أن أوروبا فى أزمة حقيقية وما طرحته من بدائل كلها تحتاج إلى وقت طويل.