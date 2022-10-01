الكونجرس الأمريكى يقر مساعدات جديدة لـ أوكرانيا بقيمة 12.3 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقاير الأمريكية، جاء إقرار المساعدات الجديدة لكييف خلال تصويت فى الكونجرس الأمريكى للمصادقة على الميزانية لنهاية العام.

ومن المقرر أن تتيح هذه الحزمة الجديدة من المساعدات للرئيس الأمريكى جو بايدن، بأن يأمر وزارة الدفاع بنقل معدات عسكرية بقيمة 3.7 مليار دولار إلى أوكرانيا.

وأقر الكونجرس هذه الميزانية "المؤقتة"، بموافقة 230 نائبًا مقابل 201 آخرين، حيث تسمح هذه الميزانية المؤقتة بنفقات تتجاوز سقف الميزانية التى اعتمدت سابقًا، وبذلك ترتفع قيمة المساعدات الأمريكية للجهود الحربية الأوكرانية إلى 65 مليار دولار.

وتأتى المساعدات الأمريكية الجديدة فى أعقاب إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى سيادة موسكو، أمس الجمعة.