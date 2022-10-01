العالم اليوم - روسيا تقطع إمدادات الغاز عن إيطاليا اعتبارا من السبت

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 أكتوبر 2022 03:22 مساءً - علقت شركة غازبروم الروسية العملاقة تسليم شحنات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا، اعتبارا من السبت، مما يفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.

وأعلنت "غازبروم" أنها غير قادرة على تأكيد كميات الغاز المطلوبة لليوم، مشيرة إلى أنها لا يمكنها توريد الغاز عبر النمسا.

وقالت "إيني" أكبر شركة نفط إيطالية، السبت، إن إمدادات الغاز الروسي إليها اليوم عبر نقطة دخول "تارفيسيو" ستكون عند الصفر.

وقال متحدث باسم "إيني" إن الشركة تعمل مغ "غازبروم" للتحقق مما إذا كان من الممكن إعادة تنشيط التدفقات إلى إيطاليا.

ويأتي قطع الغاز الروسي إلى إيطاليا بعد أيام من انفجارات تحت الماء شلت خط أنابيب الغاز الرئيسي "نورد ستريم 1" الذي يربط روسيا بأوروبا.