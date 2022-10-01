العالم اليوم - السويد تطور أكبر مشروعي طاقة رياح في العالم بـ 20 مليار يورو

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 أكتوبر 2022 02:25 مساءً - تعمل شركة تطوير طاقة الرياح السويدية "OX2"، وشركة الاستثمار "ألاندسبنكن فوندبولاج"، على تطوير اثنين من مشاريع طاقة الرياح البحرية في بحر البلطيق، وسيكونان مجتمعين الأكبر في العالم.

المشروعات الجديدة تشير إلى أن أكبر مطور رياح سويدي مدرج، يرى أن توربينات الرياح العملاقة في البحر، سيكون لها مستقبل كبير، بعد عقدين من بناء مزارع الرياح على اليابسة.

قال بول ستورموين، الرئيس التنفيذي للشركة: "نراهن كثيرا في هذا الاتجاه، لكن هذا لا يعني أننا توقفنا عن التطوير البري أو الطاقة الشمسية.. هذا كله جزء من الجيل التالي من أنظمة الطاقة التي سيكون لها الكثير من المصادر المختلفة التي توفرها".

زادت أزمة الطاقة من تركيز أوروبا على تطوير مصادر طاقة محلية، مع التركيز على الطاقة المتجددة، من أجل الوصول إلى مستهدفات خفض انبعاثات الكربون.

تبلغ الطاقة الإجمالية لمشروعي "نواتون سيد" و"نواتون نورد"، 9 آلاف ميغاوات، بتكلفة تزيد على 20 مليار يورو (19.6 مليار دولار)، بحسب ما قاله ستورموين.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة، إنه سيتم اتخاذ القرار النهائي الخاص بتنفيذ المشروعين في وقت ما بين عامي 2025 و2026.