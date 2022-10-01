العالم اليوم - فيديو لموجات سريعة تباغت أميركيين في ميامي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 أكتوبر 2022 02:25 مساءً - أصيب 6 أشخاص عندما باغتت موجات سريعة عددا من الأشخاص الذين كانوا يسيرون على ممشى مطل على المحيط الأطلسي في مدينة ميامي الأميركية.

وكان أهالي مدينة ميامي الأميركية قد تنفسوا الصعداء بعدما نجت مدينتهم ومنطقة جنوبي ولاية فلوريدا، من الإعصار "إيان"، الذي ضرب في الأيام الأخيرة مناطق أخرى في الولاية.

ويظهر الفيديو أن السماء كانت صافية فوق ميامي، لحظات قبل الظهور المفاجئ للموجات السريعة في ميامي، ووقعت الحادثة قبيل ظهيرة الجمعة بالتوقيت المحلي.

وكان مصور الفيديو واقفا فوق جسر عند الممشى، وما أن رصد الموجات السريعة تقترب منها حتى باغتت آخرين كانوا في المكان وجرفتهم بقوة، ما أدى إلى إصابتهم، نتيجة اصطدامهم بسياج حديدي.

وتطلبت حالة بعضهم تلقي العلاج في المستشفيات، بحسب وسائل إعلام محلية.

ومما يجعل هذه الموجات البحرية مفاجئة أنها تنتهي بعد انحسار الإعصار إيان عن الولاية.

وما حدث في ميامي ليس مدا وجزرا عاديا، فالموجات العالية مع المد والجزر يمكن أن تشكل ظروفا مائية خطيرة للغاية، كما رصدها في الفيديو.

وقالت متحدثة باسم المدينة إن المصابين يعانون من جروح بسيطة، مشيرة إلى إغلاق المنطقة حتى إشعار آخر.

وبينما نجا جنوب فلوريدا من الإعصار "إيان" بشكل رئيسي، إلا الموجات البحرية السريعة والمباغتة رفعت مستوى سطح البحر، ومن المتوقع أن تستمر أياما.

ويعد "إيان" من أقوى الأعاصير التي ضربت الأراضي الأميركية، وتسبب بخسائر بعشرات المليارات من الدولارات.

وتراجعت قوة الإعصار في فلوريدا، لكن لا يزال من المتوقع أن يشكل خطورة على أجزاء من كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وفيرجينيا ووست فيرجينيا، وفق "رويترز".