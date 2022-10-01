العالم اليوم - وكالة الطاقة تطلب توضيحا من روسيا بشأن مدير محطة زابوريجيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 أكتوبر 2022 01:22 مساءً - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم السبت، إنها طلبت معلومات من روسيا عن المدير العام لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا الذي قالت الشركة الحكومية المشغلة للمحطة إن دورية روسية قد اعتقلته.

وذكر متحدث باسم الوكالة دون رد على أسئلة يوم السبت"تواصلنا مع السلطات الروسية ونطلب توضيحات".

وفي وقت سابق من السبت، قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية، إنرغواتوم، إن إيغور موراشوف، اعتقل وهو في طريقه من المحطة إلى بلدة إنرغودار في حوالي الساعة 13:00بتوقيت غرينتش.

وأضافت الشركة "أخذوه من السيارة واقتيد معصوب العينين في اتجاه غيرمعلوم".

وتعتبر زابوريجيا أكبر محطة نووية في قارة أوروبا، بنيت في ثمانينيات القرن الماضي، ولذلك تعتبر جديدة نسبيا.

وتحتوي المحطة على 6 مفاعلات نووية تسمى مفاعلات الماء المضغوط، وتنتج المحطة نحو 5700 ميغاواط، وتوفر نحو 20 بالمئة من استهلاك الكهرباء في أوكرانيا.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الجمعة، على معاهدات ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية هي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا خلال حفل كبير أقيم في الكرملين.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن سكان المناطق الأربع "اختاروا بصوت واحد" الانضمام إلى روسيا بعد الاستفتاءات التي نظّمتها موسكو.

وقال بوتن: "أريد أن أقول لنظام كييف وأسياده في الغرب: سكان لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا سيصبحون مواطنينا إلى الأبد".