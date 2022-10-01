رئيسة المفوضية الأوروبية: خط الغاز بين اليونان وبلغاريا يضمن أمن الطاقة

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، إن خط الغاز بين اليونان وبلغاريا سيضمن أمن الطاقة جنوب شرقى أوروبا، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





ومن جانبه، قال رئيس وزراء اليونان، كيراكوس ميتسوتاكيس، إن افتتاح خط الغاز الجديد بين اليونان وبلغاريا سيقوى موارد الطاقة إلى الاتحاد الأوروبى، وذلك خلال حفل تدشين "إنتركونكتور اليونان – بلغاريا" لنقل الغاز وأكد ميتسوتاكيس أن خط الغاز الجديد سيكون له آثار إيجابية على كافة دول المنطقة.

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