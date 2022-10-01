العالم اليوم - "إعصار إيان" قد يكلف شركات التأمين الأميركية 63 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - أظهرت تقديرات شركات دراسة المخاطر والتحليلات، أن إعصار إيان سيكلف شركات التأمين الأميركية الخاصة مطالبات بنحو 63 مليار دولار، وسيتسبب في أكبر خسائر مرتبطة بالعواصف في تاريخ فلوريدا.

وقالت شركة "كارين كلارك وشركاه" في تقرير، إن التوقعات تشمل الخسائر في العقارات السكنية والتجارية والمنشآت الصناعية، وكذلك السيارات.

من جانبها، قالت شركة كورلوجيك لبيانات الممتلكات الأمريكية والتحليلات، إن شركات التأمين الأميركية قد تدفع تعويضات تقدر ما بين 28 و47 مليار دولار، عن ما قد تكون أعلى خسائر ناتجة عن عاصفة في فلوريدا منذ إعصار آندرو في عام 1992.

وصل إعصار "إيان" اليابسة الأربعاء الماضي، ومزق فلوريدا، حاملا معه عواصف قوية، وأدى إلى إغراق المنازل، ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن الناجين بين حطام المنازل.

الإعصار "إيان" الذي قد يكون واحدا من أقوى الكوارث التي تضرب أميركا، وأكثرها تكلفة على الإطلاق، سيكون الأكثر تسببا في خسائر في تاريخ فلوريدا، وقد يصل إجمالي الضرر الاجتماعي لأكثر من 100 مليار دولار، ما يتضمن العقارات غير الخاضعة للتأمين، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وتكاليف التعافي الأخرى، بحسب "كارين كلارك".

وضعفت قوة "الإعصار إيان" لكن لا يزال من المتوقع أن يشكل خطورة على أجزاء من نورث كارولاينا وساوث كارولاينا وفيرجينيا ووست فيرجينيا حتى صباح السبت، وفقا للمركز الوطني للأعاصير.

ووافق الرئيس الأميركي جو بايدن بالفعل على إعلان منطقة كوارث في الولايات التي اجتاحها الإعصار، مما يجعل الموارد الاتحادية متاحة للمناطق المتضررة.

وقال "لقد بدأنا للتو في رؤية حجم هذا الدمار. من المحتمل أن يكون من بين الأسوأ..في تاريخ الأمة".