العالم اليوم - فيديو يرصد لحظات انهيار مدرج ملعب في تشيلي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل شريط فيديو يظهر اللحظات الأولى لانهيار جزء من مدرج ملعب في تشيلي، في حادث أدى إلى إصابة عدد من المشعجين.

ووقعت الحادثة في استاد مونومنتال في سانتياغو، عاصمة تشيلي، الجمعة، خلال تمرين لنادي كولو كولو.

وكانت الأمور تسير على ما يرام، وفق شريط الفيديو، إذ كان المئات من أنصار الفريق يلوحون بأيديهم وأعلامهم، فيما الآخرون يصورون التدريب بهواتفهم الذكية، لكن فجأة وقع الانهيار.

وأظهر الفيديو لحظات تداعي حائط كان عليه العديد من المشجعين، ثم اضطربت اللقطات التي كانت تصورها الكاميرا.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا من جراء الانهيار.

وذكرت السلطات التشيلية أن 40 ألف شخص من أنصار كولو كولو كانوا موجودين وقت الحادث.

ويأتي التدريب قبيل الديربي المقرر، الأحد، حيث سيواجه كولو كولو منافسه يونيفيرسيداد كاتوليكا.

وقال نادي كولو كولو في بيان: "نأسف للأحداث التي وقعت اليوم، حيث لم تحترم مجموعة من الناس أدنى معايير السلوك بتسلق هيكل للدعاية ما تسبب في سقوطه".

وأضاف: "للأسف بعض المشاركين في تسلق الهيكل أصيبوا ونقلوا إلى أقرب مركز طبي".

يذكر أنه توقفت مباراة بالكأس المحلية بين كاتوليكا وأونيبرسيداد دي تشيلي الأربعاء، وذلك بعد إصابة حارس مرمى بألعاب نارية.