لبنان ينتظر "عرضا خطيا" من واشنطن لترسيم الحدود

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 1 أكتوبر 2022 12:09 مساءً - دوت الخليج :- قالت الرئاسة اللبنانية إن الحكومة اللبنانية تتوقع تلقي "عرض خطي" من الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بنهاية الأسبوع الحالي.

وأوضحت أن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، أطلع الرئيس ميشال عون، على محتوى لقائه الأسبوع الماضي مع الوسيط الأمريكي آموس هوكستين في نيويورك.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصل برئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد، وطلب منه إتمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

وأكد بوحبيب أن "الجانب الأمريكي مقتنع بضرورة التوصل إلى اتفاق هذا الشهر أو الشهر المقبل"، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف: "لقد أتى (الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين) باقتراحات جديدة لا يمكنني الإفصاح عنها".

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وكان المسؤول الأمريكي آموس هوكستين، قد أجرى زيارة إلى لبنان، استمرت بضع ساعات، التقى فيها الرئيس ميشال عون في قصر الرئاسة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري في مقره غرب بيروت، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقر الحكومة وسط العاصمة.

وأعلن هوكشتاين في مؤتمر صحفي، أن هناك "تقدما ملحوظا" في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال، معربا عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق "قريبا".

ونقل موقع "واللا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين أنه "تم إحراز تقدم في المحادثات مع لبنان على الحدود البحرية"، مؤكدين وجود "فجوات وثغرات تحتاج إلى المزيد من الوقت لسدها".

من جهتها ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن أمريكا حصلت من تل أبيب على "تأكيد يسمونه "وديعة لابيد"، وهي تتضمن أمورا أخرى، وموافقة على توصيف المنطقة البحرية المسماة "حقل قانا كمنطقة لبنانية".