العالم اليوم - أفغانستان.. ارتفاع حصيلة قتلى تفجير كابول "المرعب"

انتم الان تتابعون خبر أفغانستان.. ارتفاع حصيلة قتلى تفجير كابول "المرعب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 أكتوبر 2022 11:24 صباحاً - ارتفعت حصيلة القتلى جراء تفجير انتحاري استهدف قاعة دراسية في كابول إلى 35 شخصا على الأقل، وفق ما أفادت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، السبت.

وجاء في بيان للبعثة بأن "الحصيلة الأخيرة لضحايا الاعتداء بلغت 35 قتيلا على الأقل و82 جريحا"، وذلك في إشارة إلى هجوم الجمعة على مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية.

وتزيد التفجيرات المتتالية في أفغانستان من إحراج حكومة حركة طالبان؛ وتنذر بتأخر الاعتراف الدولي بشرعيتها؛ ما سينعكس على الاقتصاد والأمن بشكل يصعب التنبؤ به، وفق تقدير خبراء.

واستهدف تفجير انتحاري، الجمعة، مركزا تعليميا يسمى "كاج" غرب العاصمة كابل.

ومركز "كاج" مؤسسة خاصة تعقد معظم البرامج التحضيرية لدخول امتحان القبول ما قبل الجامعة.

ووصف المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد الهجوم بـ"الرعب".

وقبل أسبوع ضرب انفجار مسجدا وسط كابل، خلف ما لا يقل عن 7 قتلى و41 جريحًا.

وصعَّد "داعش- خراسان" عملياته منذ تولي طالبان السلطة أغسطس 2021، في إطار الصراع على السلطة، خاصة مع رفض طالبان استراتيجية داعش الخاصة بتنفيذ هجمات ضد المصالح الأجنبية داخل أفغانستان، واتخاذ أراضيها قاعدة لشن هجمات على دول الجوار.

وأعلن داعش مسؤوليته عن 224 هجوما منذ ذلك التاريخ، استهدف معظمها طالبان، بحسب ما ذكر موقع "سايت" الذي يرصد الجماعات المتطرفة.